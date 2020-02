I risparmiatori della Popolare di Bari protestano davanti al Tribunale: oggi il Riesame decide se scarcerare gli Jacobini

E' in corso davanti al Tribunale di via Dioguardi nel quartiere Poggiofranco, la protesta dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari, nel giorno in cui il Riesame valuterà la posizione di Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente padre e figlio, ex presidente ed ex codirettore generale dell'istituto di credito, dal 31 gennaio scorso agli arresti domiciliari.

La protesta è organizzata dal Comitato Indipendente azionisti BpB. I giudici del Riesame valuteranno anche la posizione dell'ex responsabile della funzione Bilanci, Elia Circelli, anche lui arrestato 17 giorni fa nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della banca, che sarebbe stata portata sull'orlo di un crac da 2 miliardi di euro.

Le indagini della Guardia di Finanza sono coordinate dal procuratore aggiunto Roberto Rossi e dai sostituti Federico Perrone Capano e Savina Toscani: 9 in tutto gli indagati.