Sette nuovi operatori ambulanti con licenza: al via i corsi di Comune e Confcommercio

Sette futuri operatori ambulanti cominceranno a breve il corso per il rilascio della licenza riguardante la somministrazione di alimenti e bevande. L'iniziativa è stata messa a punto da Comune di Bari e Confcommercio Bari. Gli operatori potranno esercitare anche durante la prossima Festa di San Nicola. Si tratta di un'iniziativa avviata già negli scorsi anni, che ha consentito a decine di persone di poter operare in regola e nel rispetto delle normative vigenti.

“Il nostro impegno a contrasto dell’abusivismo e per una nuova cultura del commercio ambulante - ha commentato l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone - prosegue grazie alla collaborazione di Confcommercio, che quest’anno organizzerà il corso per il rilascio delle licenze. Negli ultimi anni decine di persone hanno scelto di stare dalla parte delle regole per lavorare in condizioni di legalità, sicurezza e rispetto dei consumatori. Per questo desidero ringraziare tutte le associazioni di categoria per il supporto che ci hanno assicurato nel corso di questo mandato, che ha segnato uno spartiacque con un passato in cui le sagre e le manifestazioni di piazza registravano un altissimo tasso di abusivismo”.