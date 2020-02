Bancarotta fraudolenta per l'As Bari Calcio: Antonio Matarrese e i componenti del cda rischiano il processo

Bancarotta fraudolenta: è il reato per cui la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 6 ex componenti del Consiglio di amministrazione e amministratori pro tempore dell'As Bari Calcio spa, la società calcistica fallita nel marzo 2014.

Rischiano così il processo l'ex presidente della Figc ed ex onorevole Antonio Matarrese - già vice presidente vicario del cda del Bari dal 2010 al 2011 - l'ex parlamentare Salvatore Matarrese, consigliere della società sportiva dal 2002 al 2011, il suo cugino omonimo, amministratore delegato dal 2002 al 2010 e consigliere fino al 2011, gli ex amministratori unici Claudio Garzelli e Francesco Vinella e l’attuale presidente di Confindustria Puglia, Domenico De Bartolomeo, facenti parte del cda del Bari calcio dal 2008 al 2011.