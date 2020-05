Il ritmo di Bandita per San Nicola: i musicisti da casa suonano e cantano 'Sanda Necole va pe mare'

Il ritmo e le voci dei componenti di 'Bandita' per un omaggio speciale a San Nicola. Un 'videomaggio', realizzato a distanza dai musicisti, per onorare la festa patronale della città. Il video, creato dall'associazione culturale, impegnata da oltre 15 anni nel promuovere lo studio e la diffusione in Puglia della musica afro-brasiliana, è stato pubblicato sul sito web bandita.org e sulla pagina facebook Bandita OfficinadelRitmo.

Bandita, che nelle ultime 15 celebrazioni nicolaiane ha organizzato entusiasmanti performance musicali itineranti per le vie di Bari con i suoi 25 componenti, ha così voluto rendere omaggio al Santo e alla sua festa, rivisitando il brano popolare "Sand Necole va pe mare". Al progetto hanno collaborato musicisti e professionisti dello spettacolo che, lavorando ciascuno dalla propria casa, hanno reso possibile la realizzazione del brano.