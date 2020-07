Il bike sharing a Bari non è naufragato (e aspetta il nuovo bando): "I vecchi stalli saranno rimossi"

Il bike sharing a Bari si farà. Dopo l'avvio del servizio di monopattini a noleggio - che tanto successo sta avendo nonostante qualche iniziale 'perplessità' - il Comune vuole continuare a puntare sulla mobilità sostenibile, (ri)aprendola anche alle biciclette.

Il blocco del vecchio bando

Un progetto che, a dirla tutta, già dovrebbe essere attivo, nonostante i fallimenti precedenti dovuti a furti e vandalismo dei mezzi a due ruote. Unico simulacro rimasto a ricordo dell'esperienza, le colonnine del bike sharing, ora rimaste sui marciapiedi ad arrugginire. Dall'amministrazione ci avevano però provato a dare nuova vita al servizio, lanciando un bando destinato a riattivare il noleggio bici, che obbligava la società vincitrice anche alla rimozione delle oramai inestetiche postazioni. Tutto però è naufragato a causa di un cambiamento nelle normative dell'impiantistica pubblicitaria: di fatto l'azienda chiedeva l'installazione di pubblicità in prossimità dei 34 stalli che sarebbero stati attivati, ma la legge non lo permetteva. Un contrasto che è finito poi nelle aule giudiziarie, di fatto portando a un annullamento del bando, come si legge nelle delibere comunali.

Galasso: "Nuovo bando in definizione nei prossimi mesi"

Quale sarà il futuro del bike sharing in città? Ci troveremo sempre davanti le colonnine distrutte e arrugginite? Sono le domande che si pone chi si trova a passare davanti agli stalli, a cui ha risposto l'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso: "La rimozione delle colonnine con il conseguente smaltimento - spiega a BariToday - è un onere che da bando spetta al vincitore dell'appalto. Ecco perché nei prossimi mesi ripubblicheremo la gara per la gestione del servizio di bike sharing a Bari". "In città comunque abbiamo già eliminato alcune colonnine in condizioni deteriorate, che poteva rappresentare un pericolo per la cittadinanza" aggiunge.

Il bando nuovo prevederà, come assicura l'assessore, un testo aggiornato anche ai nuovi adempimenti di legge, che sfrutterà il know how legato all'introduzione di servizi innovativi di 'mobilita dolce', come appunto il noleggio dei monopattini elettrici. Gli utilizzatori del bike sharing avranno poi a disposizione anche nuove aree ciclabili, come la pista light che sorgerà sul lungomare monumentale, che si va ad aggiungere a quella in corso Vittorio Emanuele. Sulle date precise di indizione della nuova gara d'appalto, però, non ci sono ancora notizie certe.