Eventi di Natale a Bari, cinque le proposte arrivate al Comune: va deserta la gara per le 'casette' dei mercatini

Nessuna proposta per le tipiche 'casette' dei Mercatini natalizi in città. Si sono chiusi alle 12 i termini di presentazione delle candidature del bando comunale per il Natale 2020 a Bari, per affidare il ricco programma di eventi e spettacoli - che spaziano dalla musica, al teatro e alle arti di strada - di animazione delle principali strade e piazze del capoluogo durante le festività.

Tre i lotti dell'appalto, per un totale di 130mila euro di fondi a disposizione. Tre le proposte presentate per il primo - servizio di ideazione, organizzazione e gestione integrata del programma unico di eventi e spettacoli, con un finanziamento di 90mila euro - e due per il terzo lotto, relativo al servizio di vigilanza del Villaggio di Babbo Natale e dei Mercatini natalizi, per cui sono stati concessi 27mila euro. Nessuna proposta, invece, per il secondo lotto, relativo appunto alla "fornitura delle casette dei Mercatini natalizi" per un totale di 13mila euro.

Nel pomeriggio, alle 16, è prevista negli uffici della Ripartizione la prima seduta pubblica relativa al bando sugli eventi di Natale.