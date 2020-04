Bar aperto senza autorizzazioni nel quartiere Carrassi: multati il titolare e quattro cittadini

Proseguono i controlli per il rispetto dell'ordinanza anti aperture non autorizzate a causa dell'emergenza coronavirus: a Bari, in viale Papa Giovanni XXIII, nel quartiere Carrassi, è stato individuato un bar aperto nel corso delle verifiche effettuate dalla Polizia Locale che hanno potuto notare la saracinesca aperta in mattinata. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato immediatamente multato.

Sanzionate anche altre quattro persone sorprese nelle vicinanze del locale senza giustificazione, con ogni probabilità clienti del bar. Il titolare dell'esercizio commerciale - come riporta l'agenzia Dire - ha provato a giustificarsi dicendo che stava preparando merce da consegnare a domicilio ma i vigili hanno appurato che stava effettuando somministrazione di bevande al bancone. Il prefetto di Bari dovrà ora decidere se aggiungere alla multa un provvedimento di ulteriore chiusura fino a un massimo di 30 giorni.

*Ultimo aggiornamento ore 12.30

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.