Dai 'kimono' protettivi per i clienti alle macchine sterilizzatrici: i parrucchieri riaprono nel segno della sicurezza

Dalle mascherine obbligatorie per i clienti alle macchine per sterilizzare gli strumenti del mestiere. Questa mattina hanno riaperto le porte barbieri e parrucchieri in città, costretti ad attenersi a misure stringenti per garantire la sicurezza di tutti. Ce le siamo fatte spiegare da Anna Fiore, amministratrice del centro 'Mod'Art' a Bari.