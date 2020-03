In giro con la marijuana, tenta la fuga alla vista dei carabinieri: bloccato pusher 19enne

Beccato dai carabinieri per le strade di Bari, e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un 19enne del quartiere Libertà è finito ai domiciliari.

Il 19enne, mentre percorreva via De Gemmis, si è imbattuto in una pattuglia ma alla vista dei militari ha tentato la fuga al fine di sottrarsi al controllo. Bloccato e sottoposto ad una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana e di una somma di euro 330 suddivisa in banconote di piccolo taglio, provento dall’illecita attività di spaccio. Il 19enne, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.