Bari21 Half Marathon per le vie della città, tutte le limitazioni al traffico nel giorno della corsa

Il Comune di Bari, in accordo con la Polizia Locale, ha disposto variazioni alla viabilità stradale in vista della Bari21HalfMarathon, la mezza maratona in programma domenica dalle 9,30 per le strade della città.

Tre i percorsi individuati dagli organizzatori

Mezza Maratona Km. 21,097 (partenza ore 09,30): piazza della Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Imp. Augusto, piazzale C. Colombo, corso A. De Tullio, corso Vittorio Veneto, giro di boa in prossimità dell'intersezione con via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, corso Cavour, via A. Sordi, via XXIV Maggio, lungomare A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, lungomare Di Cagno Abbrescia, lungomare A. Giovine, giro di boa in prossimità della via Pantaleo, lungomare A. Giovine, lungomare Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà;

Corsa 10 Km (partenza ore 09,30): piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Imp. Augusto, piazzale C. Colombo, corso A. De Tullio, corso Vittorio Veneto, giro di boa in prossimità dell'intersezione con via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, corso Cavour, via A. Sordi, via XXIV Maggio, lungomare A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, giro di boa in prossimità dell'intersezione con via F. Filzi, lungomare Perotti, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà;

Corsa 5 Km (partenza ore 09,30): piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare Imp. Augusto, piazzale C. Colombo, corso A. De Tullio, corso Vittorio Veneto, giro di boa in prossimità dell'intersezione con via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà.

Le disposizioni di Comune e Polizia Locale

Dalle ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2018 alle ore 08.00 del giorno 29 ottobre 2018 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, sarà istituito il “divieto di sosta - zona rimozione” in piazza della Libertà;

Dalle ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2018 alle ore 14.00 del giorno 27 ottobre 2018 e, comunque, fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “divieto di sosta - zona rimozione” sulla piazza Massari, lato giardino, per un tratto di mt. 40 circa a partire dal fronte vico san Domenico verso piazza Federico II di Svevia;

Nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 12.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” sulla piazza Massari, ambo i lati, carreggiata con senso di marcia da via San Francesco d’Assisi a corso Vittorio Emanuele II. Dalle ore 00.01 alle ore 15.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di sosta – zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II: (ambo i lati, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Sparano; lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra il civico 147 e via Lombardi eccetto taxi); piazza Massari, lato giardino, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia; piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi); piazza Gramsci (carreggiata prospiciente il mare, lato giardino Veterani dello Sport, tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno ed il distributore di carburante all’altezza di via F. Filzi; lato terra, tratto compreso tra via F. Filzi ed il civ. 30);

Dalle ore 06.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di circolazione” sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Sparano; via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia; dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di circolazione” sulla piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da via S. Francesco d’Assisi a corso Vittorio Emanuele II;

Dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di circolazione”, sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Sparano e piazzale IV Novembre; piazzale IV Novembre; lungomare Imp. Augusto; piazzale C. Colombo; corso A. De Tullio; corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra corso A. De Tullio e via Brigata Regina; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia tra corso Vittorio Veneto e corso Vittorio Emanuele; corso Cavour, ambo le carreggiate, tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre; via A. Sordi; via XXIV Maggio; Lungomare A. Di Crollalanza; piazza A. Diaz, carreggiata prospiciente il mare; lungomare N. Sauro; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare; lungomare Perotti; corso Trieste; lungomare Di Cagno Abbrescia; lungomare A. Giovine; sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione;

Dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la circolazione sulle seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato mare, tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno e via F. Filzi; lungomarePerotti, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato terra, tratto compreso tra via F. Filzi e via Caduti del 28 luglio 1943;

Infine Dalle ore 08.00 del giorno 25 ottobre 2018 alle ore 09.00 del giorno 29 ottobre 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentita la circolazione all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della A.S.D. “Laguna Running”, con portata superiore ai t. 3,5.