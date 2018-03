I binari (ancora) vuoti della Bari-Bitritto: la lunga attesa dura da oltre 30 anni

Quattro fermate per 9,6 km attesi da più di tre decenni. Almeno dalla metà degli anni Ottanta, quando si cominciò a parlare concretamente della linea ferroviaria tra Bari e Bitritto. Doveva essere un asse che avrebbe seguito l'espansione della città verso l'interno, il nuovo (all'epoca) stadio San Nicola e gli insediamenti attorno a Loseto, Carbonara e Ceglie. Giunti al 2018 tra lavori interrotti, ripresi nel 2013 e ipotetiche date di apertura slittate di volta in volta, al momento non vi è alcuna certezza su quando vedremo i treni circolare. L'ultimo sopralluogo per la stampa, condotto da Fal, Comune e Regione, risale a 14 mesi fa.

Opere civili completate a dicembre

Da allora vi è stato completamento delle opere civili, terminate a dicembre. Il prossimo passo, invece, riguarderà le procedure autorizzative, in particolare dei sistemi di sicurezza. Tutto ruota attorno ai provvedimenti emessi dal Ministero dei Trasporti, ancor più imprescindibili dopo la tragedia dell'estate 2016 sull'Andria-Corato. Il passaggio da espletare sarà consentire che l'opera rientri nel decreto 112 per poter avviare l'iter di ammissione alla circolazione da parte dell'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria. L'istanza dovrebbe essere presentata dalla Regione: l'iter non sarà però automatico.

Iter procedurale da ultimare

La procedura richiede infatti, mediamente dagli 8 ai 12 mesi per essere completata. Di pari passo, inoltre, servirà avviare la gara per la scelta del gestore della linea e ultimare tutte le operazioni di installazione dei sistemi di sicurezza. Difficile, dunque, fare previsioni: la certezza è che si va avanti piano su un'opera figlia di una visione un po' sorpassata dello sviluppo cittadino ma asolutamente indispensabile per servire le comunità delle zone interessate, da anni con la speranza di poter arrivare a Bari in pochi minuti. A loro non resta che prendere auto, l'immancabile bus numero 4 e armarsi, come sempre, di tanta pazienza.