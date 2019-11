Qualità della vita, Bari resta in coda alla classifica: per ItaliaOggi è 86esima su 107 province

Recupera posizioni rispetto al 2018, ma resta comunque nella parte bassa della classifica: la provincia di Bari ancora non 'brilla' per qualità della vita. A dirlo è la classifica stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione.

Bari 86esima su 107

Su 107 province, nel 2019 Bari si piazza 86esima. Migliora dunque la performance del 2018, quando il posto assegnato fu il 103esimo, ma resta sempre nel gruppo di coda. Come, del resto, gran parte delle province meridionali. Se sul podio svettano Trento, Pordenone e Sondrio, seguite da una lunga lista di province del Nord e del Centro, per incontrare le prime province del Sud bisogna scorrere la classifica fino ad arrivare al 69° e al 70° posto, dove compaiono le lucane Potenza e Matera. Per quanto riguarda la Puglia, meglio del capoluogo regionale fa solo Lecce (81esima), mentre più in basso si trovano Brindisi (87esima), Taranto (89esima), la Bat (97esima) e Foggia (al posto 102).

L'indagine di ItaliaOggi sulla qualità della vita

Lo studio si basa su nove dimensioni d’analisi (affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, istruzione formazione e capitale umano, sistema salute, tempo libero e tenore di vita), ulteriormente suddivise in 21 sottodimensioni e 84 indicatori di base, con l'obiettivo di "investigare in maniera approfondita i molteplici aspetti in cui la qualità della vita si articola nelle province italiane". Nell’edizione 2019, inoltre, sono state incluse informazioni statistiche più dettagliate sul tenore di vita e sono stati individuati nuovi «cluster» di analisi che hanno dato vita a cinque raggruppamenti di province omogenei che presentano caratteristiche simili.