Bari-Empoli al San Nicola: bus speciali per lo stadio

Amtab informa che, in occasione della partita di calcio Bari-Empoli, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha predisposto per sabato 27 gennaio 2018 un “servizio speciale stadio” che collegherà direttamente piazza Moro allo stadio San Nicola senza effettuare fermate intermedie. Il servizio sarà espletato a partire dalle ore 12:30 (prima partenza) sino al termine delle esigenze, osservando il seguente percorso:

Piazza Moro – Stadio S. Nicola

andata: Piazza Moro (capolinea), Via Crisanzio, Via Q.no Sella, Sottovia Q.no Sella, Viale Ennio, Piazza G.lio Cesare, Viale O. Flacco, Via Cotugno, Via Gen. Bellomo, SS. 271, uscita Stadio S. Nicola, ingresso Stadio;



ritorno: Ingresso Stadio, Via Torre Tresca, Via Gen. Bellomo, Via Cotugno, Viale O. Flacco, Viale Salandra, Sottovia Q.no Sella, Corso Italia, piazza Moro.



Per usufruire del “servizio speciale stadio” l’Utente dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio.



Il ritorno dallo stadio è previsto in concomitanza con il termine della gara, ripartendo dall’area antistante al campo di allenamento.