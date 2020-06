Bari celebra il 2 giugno, al Sacrario militare la cerimonia per la Festa della Repubblica

Bari celebra il 2 giugno con una cerimonia al Sacrario militare di Japigia. In occasione del 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, si è tenuta questa mattina la manifestazione che ha visto la presenza, in rappresentanza del governo, del Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Francesco Boccia.

La commemorazione si è svolta con la deposizione della corona d’alloro e la firma dell’Albo d’Onore, in memoria dei 75.000 militari italiani caduti in terra straniera durante la prima e la seconda guerra mondiale. Tra le autorità presenti, tra gli altri, il prefetto di Bari Antonia Bellomo e il Comandante della III Regione Aerea, il generale Aurelio Colagrande. Hanno partecipato anche il presidente della Regione Michele Emiliano, e del Consiglio regionale, Mario Loizzo. A rappresentare il Comune l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, mentre il sindaco Decaro ha partecipato alla manifestazione in programma a Roma, presso l’altare della Patria. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza epidemiologica, relative al distanziamento sociale, evitando qualsiasi forma di assembramento. Non si è tenuta invece la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera in largo Giannella, sul lungomare.

“Il 2 Giugno del 1946 - ha ricordato il presidente Emiliano in una nota - iniziò per gli italiani un cammino nuovo, lungo e travagliato, ma anche fecondo nella ricostruzione di un Paese che usciva dalla guerra. Alla scelta della Repubblica seguì l'elezione, per la prima volta col voto delle donne, dell'Assemblea Costituente, e poi l'approvazione della nostra Costituzione, autentica Carta dei valori e dei principi in cui riconoscersi. Festeggiare il 2 Giugno, quindi, vuol dire, fare memoria di ciò che accadde, vuol dire continuare ad avere fiducia nel domani, vuol dire consolidare le basi e le motivazioni del nostro agire quotidiano individuale e collettivo. Celebrare la nascita dello stato repubblicano, dopo il 25 aprile giornata della Liberazione ed il 1° maggio festa del Lavoro, vale a riaffermare il significato profondo della nostra storia. Vuol dire far coincidere la nostra identità nell'idea stessa di una Repubblica nata dal ripudio del totalitarismo e della guerra e tesa ai valori della pace, della solidarietà e del pieno sviluppo dei diritti di libertà delle donne e degli uomini”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.





Gallery