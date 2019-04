Domenica tutti in bici con 'Bari Pedala': possibili ritardi e variazioni per i bus Amtab

Variazioni per le linee bus e possibili ritardi nelle corse sono previste per domenica prossima, 7 aprile, in occasione dell'evento 'Bari Pedala 2019', la passeggiata in bicicletta che attraverserà il capoluogo pugliese.

L'Amtab informa che dalle 9.30 vi potrebbero essere variazioni e ritardi a causa del passaggio dei ciclisti nei tre tracciati previsti.

PERCORSO A: via De Curtis, via Ospedale Di Venere, via Trisorio Liuzzi, via Giulio Petroni, via J. F. Kennedy, viale Einaudi, viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, viale Unità D’Italia, sottovia Luigi Di Savoia, piazza Luigi Di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, via Genovese, piazza del Ferrarese.

PERCORSO B: piazza S. Francesco d’Assisi, via Peucetia, via Apulia, viale Japigia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi Di Savoia, piazza Luigi Di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare Imperatore Augusto, via Genovese, piazza del Ferrarese.

PERCORSO C: via Tramonte, via Lonero, via Bonomo, strada rurale del Tesoro, strada arginale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via Van Westerhout, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via Adriatico, lungomare Starita, corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, piazzale Cristoforo Colombo, lungomare Imperatore Augusto, via Genovese, piazza del Ferrarese.

Possibili ritardi dalle 10.30 per il passaggio dei ciclisti su piazza del Ferrarese, via Genovese, piazzale IV Novembre, lungomare A. di Crollalanza, lungomare N. Sauro, lungomare Perotti, corso Trieste, lungomare Di Cagno Abbrescia, Torre Quetta;

Ulteriori ritardi saranno possibili dalle 12.30 poiché i partecipanti alla manifestazione sportiva effettueranno i percorsi inversi sino a raggiungere le rispettive località di partenza. Per limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le esigenze necessarie durante lo svolgimento della manifestazione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde chiamando il numero 800450444.