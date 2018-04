Cronaca Madonnella / Lungomare Nazario Sauro

E' festa delle due ruote: lungomare gremito per 'Bari pedala' e raduno Moto Guzzi

Centro cittadino pieno di turisti e baresi per i tanti eventi in programma, dalla passeggiata in bici fino a Torre Quetta, al Meeting Nazionale degli storici bolidi italiani