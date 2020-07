Giostrine vandalizzate e rifiuti nei giardini di via Dell'Andro, Sos Città: "Le aree giochi per bambini trasformate in latrine"

"Ancora una volta l'incivile e il vandalo colpiscono, danneggiando chi non ha colpe ovvero i più piccoli": è la denuncia dell'associazione Sos Città, relativa all'area verde di via Dell'Andro, a Poggiofranco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Aree giochi per bambini trasformate in vere e proprie latrine (come qualcuno direbbe a Bari) con rifiuti di ogni genere sparsi ovunque. Parliamo di cattive abitudini di gruppi di ragazzi che soprattutto la sera sono soliti spostare in quell'area fregandosene del rispetto di qualsiasi regola" - raccontano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, presidente e vice di Sos Città - "Purtroppo però non solo rifiuti. Le giostrine per bambini lì presenti sono state rotte senza nessun motivo. Cosa c'è di bello o divertente nel distruggere delle giostrine dedicate ai più piccoli? Ora ci troviamo di fronte ad un duplice problema: la necessità di riparare le giostrine per permettere ai tantissimi bambini che le frequentano di divertirsi, ma soprattutto di prevenire che ciò possa verificarsi di nuovo. I cittadini ci chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e la presenza di telecamere. Chiediamo dunque al Sindaco di farsi carico di questa segnalazione al fine di risolvere il problema. È davvero un peccato vedere quell'area in quelle condizioni", concludono.