Bari-Sancataldese al San Nicola, bus speciali da piazza Moro per raggiungere lo stadio

In occasione del debutto interno della Ssc Bari in serie D, domenica prossima al San Nicola contro la Sancataldese, Amtab e Comune di Bari hanno predisposto un servizio speciale di bus per lo stadio che collegherà direttamente piazza Moro con l'impianto sportivo, senza fermate intermedie. Il primo bus per l'andata sarà disponibile dalle 12.30 mentre i mezzi per il ritorno cominceranno a circolare al termine della gara, ripartendo dall'area antistante il campo d'allenamento. Si potrà usufruire del bus acquistando un normale titolo di viaggio.

Di seguito il percorso del bus

Andata: piazza Moro (capolinea), Via Crisanzio, Via Q.no Sella, Sottovia Q.no Sella, Viale Ennio, Piazza G.lio Cesare, Viale O. Flacco, Via Cotugno, Via Gen. Bellomo, SS. 271, uscita Stadio S. Nicola, ingresso Stadio;

Ritorno: ingresso Stadio, Via Torrebella, inversione di marcia alla rotatoria per ritornare sulla stessa via, uscita per la S.P. 236 (via Bitritto) in direzione Bari, via Generale Bellomo, Via Cotugno, Viale O. Flacco, Viale Salandra, Sottovia Q.no Sella, Corso Italia, piazza Moro.