Donare un libro del Giorno della Memoria: l'iniziativa di 'Bari Social Book' e Coop

Un libro da donare nel Giorno della Memoria: è l'iniziativa messa a punto da Coop Alleanza 3.0 e Librerie Coop per regalare ai ragazzi di Bari una "piccola biblioteca delle memorie". L'appuntamento si svolgerà sabato prossimo ed è promosso dalla rete “Bari Social Book, luoghi sociali per leggere”: sarà possibile donare uno o più libri proposti da 10 scrittori italiani, tra cui Nicola Lagioia, Marco Belpoliti, Sandro Veronesi, Valerio Magrelli, Ermanno Cavazzoni, Eraldo Affinati, Alessandra Sarchi, Maria Nadotti, Grazia Verasani, Nadia Terranova, riguardanti non solo i temi dell’Olcausto ma anche eventi storici la cui memoria è da salvare e preservare. Tra i grandi classici, anche “Diario” di Anna Frank, “Se questo è un uomo” di Primo Levi, “ I sommersi e i salvati” di Primo Levi, “L'amico ritrovato” di Fred Uhlman, “L'Istruttoria” di Peter Weiss, “Perché gli altri dimenticano” di Bruno Piazza, “Auschwitz spiegato a mia figlia” di Annette Wieviorka, “Maus” di Art Spiegelman, “Una questione privata” di Beppe Fenoglio e “L'Isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson. Soci e consumatori potranno anche donare libri usati in buone condizioni. I volumi acquistati saranno raccolti dai volontari della rete Bari Social Book presenti nell’ipercoop di Japigia e donati alle scuole, biblioteche e istituzioni individuate sul territorio.