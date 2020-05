L'anziano disabile è senza mascherina: il vigile ne dona una delle sue

L'anziano disabile è senza mascherina: il vigile si ferma per donargliene una delle sue. Un piccolo ma significativo gesto, compiuto da un operatore della Polizia locale. Impegnato nei controlli per l'emergenza Covid-19 in città, il vigile si è trovato di fronte al cittadino sprovvisto di mascherina. Così l'agente ha preso una di quelle che aveva in dotazione per il servizio e l'ha ceduta all'uomo.

