Gente in strada e assembramenti per la processione della Madonna, scoppia la polemica a Barletta

Gruppi di persone sui marciapiedi lungo il percorso della processione, e calca all'arrivo dell'icona mariana in Cattedrale. A Barletta scoppia la polemica su quanto avvenuto ieri, primo maggio, in occasione della processione del quadro della Madonna dello Sterpeto, patrona della città.

Una celebrazione che, nonostante le misure imposte dall'emergenza sanitaria, ha visto comunque la gente uscire in strada, con tanto di assembramenti all'arrivo del quadro davanti alla Cattedrale (pur essendo presenti le forze dell'ordine), come hanno documentato anche le immagini dell'evento trasmesse in diretta dall'emittente locale 'Amica 9 Tv'. Nel mirino delle polemiche è finito il sindaco, Cosimo Cannito, sulla cui pagina Fb si sono riversate le denunce e le critiche dei cittadini per quanto accaduto durante la processione.

(Fonte foto Fb e Amica 9 Tv)