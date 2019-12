Misure antiterrorismo per il concerto di Capodanno: in centro arrivano le barriere New Jersey

Barriere New Jersey per evitare l'accesso incontrollato di veicoli in centro. Chi in queste ore sta passeggiando sul lungomare del capoluogo e per le vie del Murattiano probabilmente li ha già notati: le strutture in cemento stanno venendo posizionate per garantire la sicurezza di baresi e turisti in vista del concerto di Capodanno in programma in piazza Libertà la sera del 31 dicembre.

Già nel week-end, invece, sono partite le operazioni di montaggio del maxi palco in piazza Libertà, con le conseguenti limitazioni al traffico per le vie del centro, che proseguiranno fino al 1 gennaio. Nel pomeriggio è prevista anche una prova di accensione delle luci, così da dare ai passanti un primo assaggio di quello che sarà il colpo d'occhio la sera del concerto.