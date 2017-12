Fervono i preparativi per la sicurezza in centro: spuntano le prime barriere New Jersey

Fervono i preparativi nel quartiere Murat, a Bari, in vista della serata di San Silvestro, quando corso Vittorio Emanuele verrà chiuso al traffico per ospitare il mega concerto di Capodanno. Tra le misure anti terrorismo disposte dalla Prefettura ci sono anche le barriere New Jersey, che impediranno l'accesso ai mezzi, soprattutto quelli pesanti utilizzati in altre città europee in passato durante gli attentati.

Ecco le prime due strutture in cemento, al momento depositate nella zona del molo San Nicola, la cosiddetta 'N derr la lanz'. Nei prossimi giorni saranno spostate agli ingressi dell'arteria stradale barese per garantire la pedonalizzazione dell'area: il divieto scatterà già dalla mezzanotte del 30 dicembre.