Battiti Live a Bari: lungomare chiuso al traffico, park&ride e piano speciale per i bus

Bari si prepara ad accogliere la tappa finale del Battiti Live 2019. L'appuntamento con lo show di RadioNorba è per domenica 28 luglio, a partire dalle ore 21, sul molo San Nicola.

Stop a bottiglie in vetro e lattine: l'ordinanza per la sicurezza

In vista della grande affluenza di pubblico attesa per l’evento, il sindaco, come concordato nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha predisposto un’ordinanza a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Dalle 8 del 28 luglio alle 6 del 29 luglio il dispositivo vieta espressamente, nell’area del concerto e all’interno del perimetro delimitato da piazzale IV Novembre, lungomare Di Crollalanza, Molo San Nicola, largo Giordano Bruno, via XXIV Maggio, via A. Sordi, corso Cavour (tratto di strada con direzione di marcia verso piazzale IV Novembre): per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastiche con il tappo; per qualsiasi soggetto di detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastiche con il tappo; di detenere spray al peperoncino e/o qualsivoglia dispositivo di natura urticante; di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi. L’ordinanza vieta infine di accedere con zaini, borsoni o altro tipo di sacca con all’interno bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con il tappo all’interno dell’area indicata e delimitata dai varchi di sicurezza predisposti dagli organizzatori e approvati dalla Commissione provinciale di Vigilanza sui locali del pubblico spettacolo nonché su indicazione della Questura. Il pubblico potrà accedere all’area del concerto utilizzando i tre varchi allestiti nei pressi del Teatro Margherita, in largo Giordano Bruno e in via Quarnaro.

Le limitazioni al traffico

Per permettere l’allestimento del grande palco e favorire l’accesso delle migliaia di cittadini che assisteranno al concerto, l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia locale e l’Amtab, ha predisposto un piano della viabilità che comprende una serie di limitazioni al traffico e un piano della mobilità che limitino al minimo i disagi per gli spettatori e per i residenti. Queste le limitazioni al traffico e alla sosta individuate: dalle ore 6.00 di giovedì 25 luglio alle ore 6.00 del 29 luglio 2019 e, comunque, fino al termine delle esigenze, sono istituiti il “Divieto di sosta - Zona rimozione” e il “Divieto di transito” su tutto il molo San Nicola; da sabato 27 luglio fino al termine delle esigenze di spettacolo del 29 luglio 2019 sono istituiti il “Divieto di sosta - Zona rimozione” e il “Divieto di transito”sulle seguenti strade e piazze: a. giardino Bonomo; b. piazza Eroi del Mare. Domenica 28 luglio 2019: 1. dalle ore 5.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta - Zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze: a. lungomare sen. Araldo di Crollalanza nel tratto compreso tra largo Adua (lato prolungamento via Cognetti) e piazzale IV Novembre; b. via Fiorese; c. via Quarnaro; d. lungomare Imperatore Augusto, lato mare, per un tratto longitudinale di metri 50 con occupazione della carreggiata per 2,50 metri e marciapiedi adiacente con inizio subito dopo l’ingresso del Teatro Margherita, in direzione molo Sant’Antonio (eccetto autorizzati). Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta - Zona rimozione” sulle seguenti strade e piazze: a. via A. Sordi; b. via XXIV Maggio; c. corso Cavour, area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante; 3. dalle ore 9.00 alle ore 24.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze: a. lungomare sen. Araldo Di Crollalanza, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e piazza Diaz; b. piazza Diaz; c. tratti terminali delle traverse che adducono alla piazza Diaz (via Goffredo Di Crollalanza, tratto compreso tra via Imbriani e lungomare di Crollalanza e il tratto di strada di collegamento tra largo Giannella e lungomare Di Crollalanza); d. largo Giordano Bruno (tratto prolungamento di via XXIV Maggio); 4. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, sino al termine della manifestazione, è istituito il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze: a. corso Cavour, carreggiata con senso di marcia compresa tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (eccetto autobus di linea urbana); 5. dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è consentita la sosta per i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno di riconoscimento, sull’area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante (di fronte all’Hotel Oriente).

Le variazioni di percorso per i bus

Per limitare al minimo i disagi e per favorire l’accesso al luogo dell’evento utilizzando i mezzi pubblici, l’AMTAB ha disposto le seguenti variazioni di percorso degli autobus urbani e attivato una serie di collegamenti speciali con le aree di sosta. Domenica 28 luglio 2019, dalle ore 9:00 a fine servizio, i bus delle linee 2, 2/, 10, 12 e 42 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

linea 2: in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, svolteranno a destra per il lungomare Nazario Sauro con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2/: in direzione via Conenna: i bus, giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 10: in direzione C.S. Polivalente - Japigia: i bus, giunti in piazza Luigi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 12: in direzione Torre a Mare: i bus, giunti in corso Cavour, proseguiranno e svolteranno a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro: i bus, giunti sul lungomare Nazario Sauro, svolteranno a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro;

linea 42: in direzione area di sosta Pane e Pomodoro: i bus, giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Nazario Sauro svolteranno a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, con ripresa del percorso ordinario;

Aree di sosta e navette

In occasione dell’evento sarà attivato in via straordinaria il servizio di “Park & Ride” fruibile osservando la consueta formula: € 1 + € 0,30 per ogni passeggero a bordo del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente. Questi gli orari di apertura delle aree di sosta servite dalle navette:

- “Largo 2 Giugno” aperto dalle ore 19:00 alle ore 1:30;

- “Pane e Pomodoro” APERTO: dalle ore 18:00 alle ore 2:00;

- “Vittorio Veneto” (lato terra) APERTO: dalle ore 18:00 alle ore 2:00.

Le navette A, B e C effettueranno la prima partenza alle ore 18:00 e l’ultima partenza alle ore 2:30.

- Navetta A - in partenza dall’area di sosta “FBN/Quasimodo”: i bus effettueranno il percorso ordinario;

- Navetta B - in partenza da piazza Massari: i bus, giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per Corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, a destra per il lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta “Pane e Pomodoro”, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari;

- Navetta C - in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: i bus effettueranno il percorso ordinario.