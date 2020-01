Stanza di bed & breakfast trasformata in laboratorio per lo spaccio di droga: arrestato giovane pregiudicato

Un 29enne pregiudicato è stato arrestato a Rutigliano, nel barese, dopo essere stato sorpreso in una camera di un b&b del posto, trasformata in laboratorio per il confezionamento dello stupefacente.

La stanza, presa in fitto dall'uomo utilizzando un falso nome, conteneva 50 grammi di hashish già suddivisi in 20 dosi, pronte per essere spacciate. Il 29enne è stato quindi condotto nel carcere di Bari.