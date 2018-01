Cronaca Bari Vecchia / Corso Vittorio Emanuele

La 'Befana dell'Amiu' porta i doni ai più piccoli: gadget e cioccolatini in cambio di un rifiuto da differenziare

In corso Vittorio Emanuele l'iniziativa per sensibilizzare anche i bambini all'importanza della raccolta differenziata. Il presidente Persichella: "In tanti già preparati, molti adulti dovrebbero imparare da loro"