Arriva la Befana per i piccoli pazienti del Giovanni XXIII: in corsia anche Elsa e Spiderman per portare calze e sorrisi

Una dolce calza e un sorriso, per i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La Befana per i piccoli pazienti è arrivata questa mattina, distribuendo la tradizionale calza ai bimbi. Insieme alla vecchietta più amata dai piccini, i cosplay di Spiderman, di Elsa e Anna dal film Frozen, della Maga Magò. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Impegno '95.

Non ha fatto mancare il suo saluto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “La Befana questa mattina ha portato sorrisi e doni ai bambini ricoverati negli ospedali pugliesi. Un appuntamento che ripetiamo ogni anno grazie allo straordinario impegno delle associazioni, dei volontari, dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari. Non potevo mancare per portare il ringraziamento di tutti i pugliesi che dimostrano sempre di avere un cuore grande. Buona Epifania a tutti!”. Entra nel dettaglio il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore: “Dopo la riqualificazione del pronto soccorso, a breve ci sarà l’inaugurazione del nuovo grande laboratorio per le malattie metaboliche rare e la nuova radiologia. Ma questa è una bella giornata di festa per i bambini, ringrazio tutti i volontari per le loro iniziative che aiutano a dare sollievo ai piccoli e alle loro famiglie”. A portare i saluti del sindaco di Bari Antonio Decaro, l’assessore del comune di Bari Carla Palone.