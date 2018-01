Caso Bellomo, arriva l'ok definitivo alla destituzione

E' definitiva la decisione relativa alla destituzione di Francesco Bellomo. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati Tar e Consiglio di Stato, ha dato l'ok all'espulsione per il magistrato barese, prendendo atto del parere espresso due giorni fa dall'adunanza generale.

Bellomo è sotto procedimento disciplinare per il caso relativo alla sua scuola di formazione per magistrati, e per le accuse di pressioni e molestie che gli vengono rivolte da alcune borsiste.

Per essere esecutiva, la destituzione necessita ora del decreto del Capo dello Stato.