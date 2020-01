Musica e giochi per i più piccoli, la Fanfara dei Bersaglieri fa visita ai pazienti dell'ospedale della Murgia

La musica per i grandi, giocattoli per i più piccini. Una visita graditissima, quella arrivata stamattina nell'Ospedale della Murgia di Altamura. Protagoniste la Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri, di stanza proprio ad Altamura, e la locale Associazione Nazionale Bersaglieri, che hanno “invaso” pacificamente prima la hall dell’Ospedale, poi il reparto di Pediatria, dove per i bambini la sorpresa è stata grande.

Dopo un concerto di marce patriottiche e le note potenti dei trombettieri, sempre di “corsa e cantando”, i bersaglieri hanno fatto visita al reparto di Pediatria, diretto dalla dr.ssa Maria Giovanna Mirizzi, per la consegna dei doni. Un’emozione per tutti vedere fianco a fianco “piume nere”, “camici bianchi”, genitori e piccoli pazienti.

“Poter incontrare i bersaglieri – ha detto Domenico Labate, direttore medico del “Perinei” – è un motivo d’orgoglio e di gioia per la nostra comunità ospedaliera, sia perché portano con sé una grande carica di umanità, sia perché rappresentano il segno di un rapporto sempre più forte tra il nostro ospedale e le altre istituzioni del territorio”. Alla giornata, assieme a pazienti, visitatori e personale sanitario, hanno partecipato il direttore amministrativo del “Perinei” Rachele Popolizio, il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, una delegazione di bersaglieri guidata dal colonnello Mario Morando, in rappresentanza del colonnello Giovanni Ventura, fresco di nomina al comando del 7° Reggimento della Caserma “Trizio” e il presidente Giacomo Casanova, con i numerosi soci della sezione cittadina dell’Associazione Bersaglieri.

Gallery