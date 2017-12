Due milioni per riqualificare la biblioteca comunale di Modugno: "Nuovo look e tecnologie digitali"

Due milioni di euro per finanziare il recupero della biblioteca comunale di corso Umberto I a Modugno: un'opportunità grazie al Bando regionale Smartin Puglia - Community Library, finanziato dalla Regione Puglia. Il progetto della cittadina barese si è piazzato al 30° posto e rientrerà tra quelli finanziati dopo l'aumento del fondo da parte dell'Ente Regionale. I lavori prevederanno il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici e degli infissi, il risanamento di pareti e pavimento, la manutenzione del rivestimento in pietra delle facciate e delle terrazze, la ristrutturazione dei bagni. Potenziato anche l'uso delle tecnologie digitali per fruire e catalogare volumi, quotidiani, e book, audiolibri, musica, video e banche dati, consultabili tramite sito e app della biblioteca. Al piano terra, invece, saranno realizzati una ludoteca multimediale e uno spazio ragazzi dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni".