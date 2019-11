Biblioteca nazionale senza personale, il Ministero interviene per scongiurare la chiusura: "Servizi saranno garantiti"

La Biblioteca Nazionale di Bari 'Sagarriga Visconti Volpi' non sospenderà i servizi e resterà regolarmente aperta al pubblico. Sembra rientrare l'emergenza relativa alla storica biblioteca, attualmente ospitata nella Cittadella della Cultura nell'ex mattatoio comunale, che dal primo dicembre sarebbe stata costretta a sospendere i servizi di prestito e distribuzione dei libri, e di accesso alla biblioteca, a causa della carenza di personale (legata anche ad alcuni pensionamenti).

In una nota, il Mibact ha fatto sapere di aver avviato "le procedure per la messa in mobilità del personale necessario a garantire, senza soluzione di continuità, l'apertura e i servizi al pubblico" della storica biblioteca.