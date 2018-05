Le bici vandalizzate si riempiono di fiori: torna l'iniziativa 'anti degrado' al Libertà

Rispondere al degrado con la bellezza, usando fiori e farfalle colorate per abbellire, ma allo stesso tempo per segnalare situazioni di abbandono. L'iniziativa, lanciata alcuni mesi fa dal comitato 'Cittadini attivi del Libertà torna a manifestarsi per le strade del quartiere. Questa volta nel mirino dell''attacco d'arte' sono finite due biciclette vandalizzate (tra cui una da bambino) 'dimenticate' in corso Italia. Un'installazione insolita e originale che ha attirato l'attenzione di molti passanti.