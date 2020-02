Beccati sporcaccioni nel Barese, avevano abbandonato cassonetti colmi di rifiuti tra gli alberi: denunciati in tre

Avevano abbandonato nel verde cassonetti metallici e di plastica ormai distrutti e sporchi, che in alcuni casi ancora contenevano rifiuti. A scoprire l'operato dell'ennesimo 'sporcaccione' in Contrada Santo Stefano, a Monopoli, è stato il personale della Guardia Costiera, appartenente al Nucleo operativo di Polizia Ambientale di Bari, per approfondire una segnalazione di una presunta discarica a cielo aperto.

Notizia confermata poi dal blitz, con successivi accertamenti che hanno permesso di identificare il proprietario del terreno, il proprietario dei rifiuti e chi, di fatto, ha materialmente trasportato gli stessi. L'area è stata posta sotto sequestro sia per il reato di 'deposito incontrollato di rifiuti speciali', sia per il reato di 'deturpamento di bellezze naturali', visto che l’area oggetto di sequestro risulta tra quelle identificate nella zona della Piana degli ulivi secolari di Monopoli, proprio per la presenza proprio di tale tipo di vegetazione protetta.

I responsabili dello scempio ambientale sono stati denunciati.

Gallery