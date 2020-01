In viaggio verso Bari con i biglietti del treno acquistati con carta di credito clonata, nei guai due donne

Avevano utilizzato una carta di credito, verosimilmente clonata, per acquistare i biglietti del treno. Ad accorgersene, segnalandolo alla Polizia ferroviaria di Bari, è stato il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia Protezione aziendale: l'acquisto riguardava 2 biglietti per il treno Freccia Argento 8326 (Lecce-Roma) del 13.1.2020, per il viaggio da Brindisi a Roma, e 2 biglietti per il treno Freccia Argento 8323 (Roma-Lecce) del 14.1.2020, per il viaggio da Roma-Brindisi

Sono così partiti gli accertamenti: all'arrivo delle persone sospette alla Stazione di Bari, gli agenti della Polfer li hanno fermati e identificati: si tratta di due donne di origine nigeriana (di 27 e 24 anni) che vivono a Brindisi, trovate in possesso dei biglietti, poi sequestrati. Sono al momento indagate per ricettazione, truffa e utilizzo indebito di carte di credito. "L’intervento è stato effettuato - ricorda la Polfer in una nota - dagli agenti senza destare allarme fra i passeggeri e senza determinare ritardo al treno".