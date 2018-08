Lieto fine per l'incidente della ruota panoramica, il sindaco di Giovinazzo: "la bambina è tornata a casa"

Una vicenda surreale, che per fortuna si è conclusa con il lieto fine. Parliamo della bimba di 5 anni che il 20 agosto era stata colpita dall'asta della ruota panoramica installata durante la festa patronale di Giovinazzo, riportando gravi ferite. Dopo 10 giorni di ricovero in ospedale, la piccola è finalmente fuori pericolo e ieri è finalmente tornata a casa.

A darne l'annnuncio è stato il sindaco del Comune in provincia di Bari, Tommaso De Palma. "La nostra principessina - scrive su Facebook il primo cittadino - colpita la sera di Maria SS. di Corsignano al Luna Park è finalmente tornata a casa. E permettetemi da cattolico e da credente, di ringraziare la nostra Protettrice. Io voglio pensare che il suo meraviglioso manto quella sera sia arrivato in quel parco giostre e abbia avvolta la nostra meravigliosa creatura". Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della Compagnia di Molfetta per determinare eventuali responsabilità dell'incidente.