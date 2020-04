Guarita la bimba di due mesi colpita da Covid-19, la gioia della mamma e il 'grazie' ai medici: "E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta"

E' guarita la bimba di due mesi colpita da coronavirus e ricoverata dal 18 marzo scorso nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. La bambina e la mamma, anche lei positiva, sono state curate dal coordinamento dei medici dell'ospedale pediatrico e del Policlinico.

Dopo che la donna aveva sviluppato una polmonite, i medici del Giovanni XXIII si sono messi in contatto con i colleghi del reparto Malattie infettive del Policlinico, coordinando le cure, senza separare la bambina, guarita dopo pochi giorni da febbre e tosse.

“Questi risultati - ha dichiarato soddisfatto il dg del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore - sottolineano la professionalità dei nostri operatori sanitari che durante questa emergenza stanno dimostrando ogni giorno competenza e spirito di sacrificio, ma ci ricordano anche che la specificità pediatrica, il prendersi cura di mamma e bambino è un valore imprescindibile che solo in strutture dedicate alla cure pediatriche può essere assicurata adeguatamente. La guarigione della neonata e della sua mamma è il modo migliore per festeggiare la Pasqua

“Ce l'abbiamo fatta, è stata abbastanza dura - ha spiegato la mamma attraverso un messaggio -. Voglio dire a tutti coloro che non vedono l'ora di uscire di casa, che torneranno i tempi in cui potremo riabbracciarci. Ma adesso restate a casa. Ce la faremo”. “Fortunatamente mamma e figlia hanno avuto un decorso favorevole che ci ha quindi permesso di non ricorrere a terapie intensive. Insieme hanno affrontato e superato la malattia, fino al momento della dimissione, emozionante per tutti noi”, ha affermato Désirée Caselli, direttore della U.O.C. Malattie Infettive dell’ospedale pediatrico.