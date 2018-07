Investe bimba di 4 anni ma fugge senza prestare soccorso: rintracciata grazie alle telecamere, denunciata donna

Investe con l'auto una bimba di 4 anni nel centro storico di Monopoli, ma non si ferma a prestare soccorso e si allontana. La donna, però, è stata identificata dagli agenti della polizia municipale e denunciata per omissione di soccorso. Determinanti, oltre alle testimonianze di chi aveva assistito alla scena, anche le videocamere di sorveglianza privata presenti nella zona.

L'episodio è avvenuto lunedì 11 luglio, intorno alle 13.20. Vittima una piccola turista svizzera, in vacanza a Monopoli con la sua famiglia. La bimba, forse lasciando la mani ai genitori si sarebbe messa a correre, mentre sopraggiungeva l'auto che l'ha colpita di striscio. La bambina, soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, non avrebbe riportato gravi ferite, ma le è stata comunque data una prognosi di sei giorni.