Lascia la bimba in auto nel parcheggio dell'ipermercato, i passanti chiamano i carabinieri

Lascia in auto la figlia di un anno e mezzo per andare nell'ipermercato. Qualcuno si accorge della bambina, e chiede l'intervento dei carabinieri.

L'episodio è avvenuto domenica sera, nel centro commerciale Bari Blu di Triggiano. La piccola era nell'auto parcheggiata dalla madre in uno dei posteggi coperti all'esterno dell'ipermercato. Qualcuno si è accorto della sua presenza, e, allarmato, ha allertato i carabinieri.

Quando i militari sono giunti sul posto, nel giro di breve tempo, la bambina - riferiscono i carabinieri - era già nuovamente in compagnia della madre, e comunque in buone condizioni di salute. La donna si è giustificata dicendo di essersi allontanata solo per una rapida commissione, e di aver lasciato la bimba in auto per non svegliarla. I militari hanno raccolto anche le testimonianze di chi era sul posto. L'episodio ha suscitato reazioni anche animate tra i presenti.

A valutare l'accaduto e la posizione della donna sarà comunque l'Autorità giudiziaria, che deciderà se nella sua condotta siano ravvisabili o meno profili di responsabilità.