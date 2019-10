Da Bari a Roma per salvare una bambina di 5 anni: volo d'urgenza dell'Aeronautica Militare

E' stata trasportata con uno speciale velivolo dell'Aeronautica Militare da Bari all'ospedale Bambino Gesù di Roma, ricevendo le cure necessarie in poche ore: una bimba di 5 anni, affetta da problemi cardiaci e respiratori, è stata assistita grazie a un trasporto sanitario urgente, effettuato la scorsa notte. Un velivolo C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa è partito dall'aeroporto toscano per atterrare a Bari: all'interno vi era un'ambulanza che consente il trattamento in tecnica Ecmo (Ossigenazione Extracorporea a Membrana).

La piccola, assistita dall'equipe medica dell'Ospedale Giovanni XXIII, dov'era ricoverata, è giunta all'aeroporto di Ciampino dopo circa un'ora. Da lì, tenuta sotto stretta osservazione, è poi giunta all'ospedale Bambino Gesù della Capitale: "I Reparti di volo dell'Aeronautica Militare - si legge in una nota di AM - sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze, proprio come accaduto questa notte".