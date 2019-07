In spiaggia a Torre a Mare, bimba di 6 anni punta da siringa: ago trapassa la scarpetta

Una bimba di sei anni, al mare con la mamma, è stata punta a un piede da una siringa, in una spiaggetta di Torre a Mare, in zona via Fontana Nuova. L'episodio si è verificato questa mattina ed è riportato dal sito Repubblica Bari.

Secondo una prima ricostruzione, la punta della siringa avrebbe trapassato le infradito indossate dalla piccola. La bimba, trasportata immediatamente al Pronto soccorso per accertamenti, sarà sottoposta a trattamento di profilassi.