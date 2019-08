Bimba di 2 anni colpita da Seu e ricoverata al 'Giovanni XXIII': condizioni gravi ma stabili

E' ancora in gravi condizioni, seppur stabile, la bimba di 2 anni originaria di Bitonto, ricoverata all'ospedale 'Giovanni XXIII' per gli effetti della Seu, la sindrome emolitico-uremica. La prognosi è al momento riservata e la piccola è sotto il costante controllo di medici e operatori sanitari della struttura. Sull'episodio sono state avviate indagini da parte dei Carabinieri dei Nas, in queste ore impegnati a stabilire le cause del contagio. La Seu può essere propagata tramite alimenti non pastorizzati, latte crudo o cibi non correttamente lavati, veicoli di propagazione di un partiolare ceppo del batterio Escherichia Coli.