Nuovo caso di Seu a Bari: bimba di due anni ricoverata al 'Giovanni XXIII'

Una bambina di 2 anni è ricoverata all'ospedale 'Giovanni XXIII' di Bari dopo aver contratto la Sindrome Emolitico-Uremica. La notizia è riportata sull'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno. Si tratta del quarto caso nel 2018, a pochi giorni dal decesso di una piccola di 13 mesi originaria di Lucera (Foggia), morta per complicazioni dovute alla stessa patologia. In questo caso, la bimba di 2 anni non sarebbe in condizioni preoccupanti.