Bimbi "maltrattati" in un asilo del Barese, il pm chiede "ascolto protetto" per i piccoli

La Procura ha chiesto al gip del Tribunale che le dichiarazioni di otto dei 25 bambini vittime di presunti maltrattamenti da parte di quattro maestre, avvenuti in una scuola materna di Capurso, in provincia di Bari, tra settembre 2017 e aprile 2018, siano cristallizzate in un incidente probatorio. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal pm Marcello Barbanente, portarono all'arresto di 4 maestre, lo scorso 26 ottobre, misura sostituita alcune settimane dopo con l'interdizione dalla professione per un anno. L'inchiesta avrebbe scoperto presunti maltrattamenti su 25 bambini che sarebbero stati trascinati sul pavimento fino a cadere e minacciati di essere fatti mordere da un cane o di essere legati con le corde.

Il pm ha chiesto che 8 dei bambini possano essere sentiti in ascolto protetto. In base alle immagini e ai racconti riferiti dai genitori dei piccoli, gli inquirenti avrebbero ricostruito "relazioni abitualmente dolorose e mortificanti" e "comportamenti vessatori e violenti": in particolare una bimba sarebbe stata schiaffeggiata mentre la maestra pretendeva le sue scuse per una linguaccia. In un'altra circostanza, alcuni bambini sarebbero stati costretti a rimanere in un angolo con il volto verso il muro e le mani dietro la schiena. Le insegnanti, interrogate dagli inquirenti, si sono difese giustificando le condotte come "scelte educative".