Acido caustico nel succo di frutta, bimbo di 5 anni ricoverato al 'Giovanni XXIII' con ustioni a gola e stomaco

Avrebbe bevuto un bicchiere di succo di frutta in bar per poi sentirsi male: un bambino di 5 anni è ricoverato da sabato pomeriggio nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari a seguito di ustioni allo stomaco e all'esofago che sarebbero state provocate da un acido caustico contenuto nella bevanda, consumata in una caffetteria della provincia di Bari.

L'episodio è al vaglio dei Carabinieri

La notizia è riportata su La Repubblica-Bari: secondo una prima ricostruzione, in base anche a quanto riferito dai genitori, il piccolo avrebbe avvertito dolori alla bocca dopo aver bevuto il succo di frutta industriale. Il bambino è stato quindi condotto nell'ospedale del capoluogo: attualmente è ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica sotto costante attenzione dei medici. Sull'episodio indagano i Carabinieri.