Bimbo libanese morto sul volo Roma-Beirut, il cordoglio di Bari: "Comunità scossa dal tragico evento"

Il sindaco, Antonio Decaro, ha espresso, a nome della comunità barese, al console onorario del Libano nel capoluogo, Jocelyne Jawhar, il cordoglio per la morte di Nasser Rabah, il piccolo di 2 anni deceduto ieri in città dopo l'atterraggio d'emergenza del volo Alitalia proveniente da Beirut e diretto a Roma. Il piccolo, secondo una ricostruzione della Polizia, avrebbe accusato una crisi cardiaca mentre era in viaggio con i genitori verso l'Italia dove nella Capitale sarebbe stato sottoposto a un doppio trapianto di fegato e rene. Giunto a Bari, il piccolo è stato preso in carico da personale del 118 ma non c'è stato più nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione.

“La comunità barese - ha detto il sindaco - è stata particolarmente colpita dal tragico evento. Per questo l’amministrazione comunale si è resa disponibile ad offrire tutto il supporto necessario ai genitori che accompagnavano il bambino e che oggi si trovano a Bari in attesa del rientro della salma in Libano”.