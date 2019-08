Bimbo di tre anni rischia di annegare al Canalone: trasportato in codice rosso al Policlinico

Un bambino di 3 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari dopo aver rischiato di annegare nel tratto di spiaggia del Canalone, nel quartiere San Girolamo di Bari. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'episodio, avvenuto attorno alle 14: il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei familiari e, improvvisamente, avrebbe avuto un principio di annegamento quando si trovava in acqua, nella zona di scogli della popolare spiaggia barese.

Il bambino è stato subito notato e recuperato da un bagnante. A prestargli i primi soccorsi una giovane aviera dell'Aeronautica e un'altra ragazza. Sul posto, quindi, sono giunte le ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare il minore al Policlinico. La vicenda è al vaglio della Polizia che in queste ore, ne sta ricostruendo la dinamica.

Aggiornato 16.21