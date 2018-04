In strada in compagnia di un uomo ubriaco, interviene la Polizia locale: bimbo di 6 anni affidato a comunità educativa

Trovato in strada mentre vagava insiema ad un adulto in evidente stato di ebbrezza. La presenza del bimbo rom di circa 6 anni non è sfuggita ad una pattuglia della polizia locale impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione del territorio.

I vigili, poco prima, avevano già notato tre minorenni che, da soli e visivamente trasandati, camminava sul lungomare Vittorio Veneto. Alla vista degli agenti, i bimbi si erano dileguati frettolosamente facendo perdere le loro tracce in un fabbricato in stato di abbandono sito alla Via Pietro Oreste. A distanza di poche ore, sempre in zona, gli agenti hanno notato uno dei tre minori precedentemente individuati, della apparente età di 6 anni, in compagnia di un uomo adulto. I vigili hanno quindi fermato l'uomo, poi identificato in un 45enne bosniaco residente in Bari che, in vistoso stato di ebbrezza alcolemica, non è stato in grado di fornire le esatte generalità del minore che accompagnava, pur dichiarandone la paternità.