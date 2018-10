Bimbo di quattro anni scompare, paura a Palo del Colle: scattano le ricerche, ritrovato

Si sono vissute ore di paura a Palo del Colle, per la scomparsa di un bimbo di quattro anni. L'allarme era scattato in tarda mattinata, quando i familiari del piccolo avevano lanciato l'allarme. Immediate erano scattate le ricerche dei carabinieri, anche con l'ausilio di un elicottero. Il bimbo è stato poi ritrovato, dopo qualche ora: si trovava a casa di un amichetto.