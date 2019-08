Buste d'immondizia e rifiuti in viale Traiano, degrado e inciviltà tra i binari della ferrovia

Buste dell'immondizia praticamente sui binari, altri rifiuti nelle aree immediatamente vicine: è lo scenario notato da diversi passanti lungo la ferrovia, sul tratto che corre lungo viale Traiano, nel quartiere Madonnella di Bari. Il degrado è stato immortalato nella zona compresa tra via Guarnieri e via Delfino Pesce. Come siano finite le buste lì non è dato saperlo ma, certamente, l'inciviltà di alcune persone, non ha limiti.