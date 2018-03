Anziana uccisa per errore a Bitonto, presi i responsabili. In manette esponenti dei clan Conte e Cipriano

Operazione congiunta di polizia e carabinieri in corso dalle prime ore dell'alba a Bitonto. Le forze dell'ordine stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari, arrestando diversi esponenti dei gruppi criminali Conte e Cipriano, attivi nello spaccio di stupefacenti a Bitonto e in contrasto tra di loro. I soggetti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, spari in luogo pubblico, detenzione e porto abusivo di armi, minaccia e violenza privata; reati tutti aggravati dall’aver agito con l’utilizzo del metodo mafioso.

Le indagini, coordinate dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Bari, hanno consentito di fare piena luce sulle cruente sparatorie avvenute nella mattinata del 30 dicembre 2017 nel centro abitato di Bitonto, nel corso di una delle quali, nella centralissima via delle Marteri, veniva uccisa la pensionata Annarosa Tarantino di 83 anni e ferito il 20enne Casadibari Giuseppe, appartenente ad uno dei due sodalizi in lotta.